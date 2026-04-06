Trump: ‘L’Iran puÃ² essere eliminato in una notte’

L’Iran puÃ² “essere eliminato in una notte e quella notte potrebbe essere domani”. Lo ha detto Donald Trump nel corso di una conferenza stampa riferendosi all’Ã¬ultimatum per raggiungere un accordo che scade domani alle 20 ora di Washington. “Dal punto di vista militare Ã¨ stata una delle nostre migliori Pasque. Siamo qui per celebrare il successo di una delle missioni di salvataggio piÃ¹ complesse mai eseguite”, ha aggiunto.

MartedÃ¬ Ã¨ la scadenza definitiva per l’Iran per fare un accordo. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando di aver visto tutte le proposte. “Ho visto tutte le proposte che potere immaginare”, ha aggiunto.

Per l’Iran “ho il miglior piano ma non ve lo dico”. Lo ha detto Donald Trump, ribadendo che Teheran ha tempo fino a domani alle 20 ora di Washington per un’intesa. “Penso che i colloqui stanno procedendo bene”, ha aggiunto Trump tornando ad attaccare Barack Obama per l’accordo sul nucleare iraniano. “Ha scelto l’Iran prima di Israele”, ha attaccato. ANSA