Milano, 39enne aggredito e accoltellato da nordafricani

Prima la lite, poi lâ€™aggressione e lâ€™accoltellamento. Infine la corsa in ospedale

Un uomo di 39 anni Ã¨ stato ferito con unâ€™arma da taglio in piazza 4 Novembre a Melegnano (hinterland sud di Milano), nella notte tra sabato e domenica 5 aprile, giorno di Pasqua. Sullâ€™episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Lâ€™aggressione

Tutto Ã¨ successo poco prima delle 2, secondo quanto riferito dallâ€™Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). I contorni della vicenda sono ancora da chiarire, ma il 39enne sarebbe stato colpito al termine di una lite, nata per futili motivi, con alcuni giovani descritti con tratti somatici nordafricani.

I soccorsi

Lâ€™uomo Ã¨ stato raggiunto da una coltellata al braccio. In un primo momento le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato unâ€™ambulanza e unâ€™automedica in codice rosso. Trasportato al pronto soccorso di Vizzolo Predabissi, Ã¨ stato poi classificato in codice verde: la ferita si Ã¨ rivelata superficiale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Donato, che stanno ricostruendo lâ€™accaduto.

www.milanotoday.it