Trump all’Iran: ‘aprite lo Stretto, bastardi. Sia lode ad Allah’

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Donald Trump

ROMA, 05 APR – Donald Trump minaccia di colpire “martedÃ¬” le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirÃ  lo Stretto di Hormuz. “MartedÃ¬ in Iran sarÃ  la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarÃ  niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all’inferno – VEDRETE! Sia lode ad Allah”, ha scritto sul sul social Truth. Ieri il presidente americano aveva dato 48 ore di tempo all’Iran per fare “un accordo o aprire Hormuz”. (ANSA)

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