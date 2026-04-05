Trump all’Iran: ‘aprite lo Stretto, bastardi. Sia lode ad Allah’

ROMA, 05 APR – Donald Trump minaccia di colpire “martedÃ¬” le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirÃ lo Stretto di Hormuz. “MartedÃ¬ in Iran sarÃ la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarÃ niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all’inferno – VEDRETE! Sia lode ad Allah”, ha scritto sul sul social Truth. Ieri il presidente americano aveva dato 48 ore di tempo all’Iran per fare “un accordo o aprire Hormuz”. (ANSA)