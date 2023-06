Prof Didier Raoult: “separare la scienza dallo Stato”

Didier Raoult, medico e microbiologo francese specializzato in malattie infettive, ex professore presso presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Aix-Marseille, scrive su su Twitter:

“Non c’è nessun ministero della verità…

Noi siamo i bravi ragazzi!

Non c’è nessun ministero della verità, eppure viviamo in un episodio descritto sotto questo nome da G.Orwell nel “1984”.

Abbiamo appena pubblicato un articolo sulla censura scientifica e politica ai tempi del Covid.

https://sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297523000744

Ricordiamo tutti che le misure terapeutiche, sociali e vaccinali sono state imposte “in nome della scienza” e negate a posteriori.

Bisogna leggere i “Johnson leaks” per capire che queste decisioni sono state prese in modo stravagante, senza dati scientifici.

Sarà necessario, come chiedeva Feyerabend, l’ultimo grande epistemologo, separare la scienza dallo Stato come abbiamo separato la Chiesa dallo Stato.

Le armi usate dal Ministero della Verità per mettere a tacere gli eretici della scienza sono ancora le stesse un tempo impiegate dalle religioni di stato:

– Censura

– Minacce

– Calunnia

– Incoraggiare la segnalazione anonima

– Oscurare (per nascondere e proibire la diffusione della realtà)

– Oblio (dmenticare e pensare ad altro)