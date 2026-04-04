Missili iraniani sferzano il centro di Israele, ingenti danni

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Missili iraniani Tel Aiv

L’Iran ha lanciato diverse salve di missili balistici contro Israele oggi, causando ingenti danni alle abitazioni e ferendo leggermente sei persone

Lo riporta il Times of Israel. Missili con testate a grappolo hanno colpito oltre una dozzina di siti nel centro di Israele. Poco dopo l’una di notte, un missile balistico con una testata convenzionale di diverse centinaia di chilogrammi si Ã¨ schiantato nella zona industriale di Neot Hovav, a sud di Beersheba, provocando un incendio.

Un’ora dopo, l’Iran ha lanciato un missile balistico, con testata a grappolo, contro il centro di Israele.
L’esplosione ha causato il parziale crollo di un edificio a Ramat Gan, mentre una linea elettrica ad alta tensione Ã¨ stata danneggiata nell’attacco a Rosh Ha’ayin, provocando un’interruzione di corrente in alcune zone della cittÃ .
Un uomo di 45 anni Ã¨ rimasto leggermente ferito da schegge di vetro a Bnei Brak ed Ã¨ stato trasportato in ospedale per le cure, secondo quanto riferito dai medici.

Dopo una pausa di 10 ore, una seconda salva di missili balistici Ã¨ stata lanciata contro il centro di Israele, causando quattro feriti secondo il Times of Israel. L’attacco ha causato gravi danni agli edifici residenziali nelle cittÃ  centrali di Bnei Brak e Ramat Gan.

Le bombe hanno colpito anche Tel Aviv e Petah Tikva, provocando danni a strade e automobili. Durante l’attacco, due submunizioni a grappolo hanno colpito la zona nei pressi del quartier generale delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di Kirya, a Tel Aviv. Un parcheggio adiacente alla base e una scuola vicina hanno subito danni. Non ci sono stati feriti.

L’esplosione di un altro missile iraniano con testata a grappolo, lanciato contro Israele nel tardo pomeriggio di oggi, ha ferito lievemente un uomo di 52 anni.
Sono stati segnalati danni anche nei sobborghi di Tel Aviv di Ramat Gan, Givatayim e Bnei Brak, colpiti dall’attacco pomeridiano. ANSA – (foto da X)

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