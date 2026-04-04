Iran, colpiti e precipitati due caccia Usa

WASHINGTON – Un secondo jet da combattimento Usa è precipitato ieri nella regione del Golfo Persico: il pilota è stato tratto in salvo incolume, secondo due funzionari americani. L’aereo d’attacco, ha riferito il New York Times, individuato in un A-10 Warthog, è precipitato nei pressi dello Stretto di Hormuz all’incirca nello stesso momento in cui un F-15E della Usa Air Force è stato abbattuto sui cieli dell’Iran, hanno detto i funzionari, fornendo scarsi dettagli sull’incidente, compresi i particolari su come e dove sia avvenuto.

‘Teheran rivendica di aver colpito il secondo caccia Usa precipitato’

“Un aereo A10 nemico invasore americano-sionista è stato intercettato e colpito dai sistemi della rete di difesa aerea del paese, nelle acque a sud e nei pressi dello Stretto di Hormuz”. Lo ha dichiarato l’esercito iraniano citato dall’agenzia Fars, dopo che il New York Times ha riferito che il jet è precipitato nel Golfo con il pilota incolume. (ANSA).

Trump qualche giorno fa: “Hanno perso la loro marina. Hanno perso la loro aeronautica. Non hanno alcun apparato antiaereo. Non hanno radar. I loro leader sono spariti. E potremmo fare molto peggio.”