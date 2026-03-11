Trump: “in Iran non c’è più nulla da colpire”

La guerra in Iran “potrebbe finire presto perché non c’è praticamente più nulla da colpire”. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in un breve colloquio telefonico con Axios. “Ci sono solo piccole cose qua e là… Quando vorrò che finisca, finirà”.

Israele, Katz: “L’operazione in Iran continua senza limiti di tempo”

”L’operazione guidata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal primo ministro Benjamin Netanyahu continuerà senza limiti di tempo, finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi e non vinceremo la campagna”. Lo ha affermato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, a seguito di una valutazione della situazione tenutasi nel quartier generale della Difesa, insieme al capo di stato maggiore, il capo dell’intelligence militare e il capo del comando del fronte interno, tra gli altri.

tgcom24.mediaset.it

“Hanno perso la loro marina. Hanno perso la loro aeronautica. Non hanno alcun apparato antiaereo. Non hanno radar. I loro leader sono spariti. E potremmo fare molto peggio.”

“Potremmo eliminarli entro questo pomeriggio, anzi, entro un’ora, e non sarebbero letteralmente in grado di ricostruire quel Paese.”