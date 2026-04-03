Macron: ‘coalizione contro egemonia di Cina e Usa’

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Macron

PARIGI, 03 APR – Una “coalizione di democrazie indipendenti” per far fronte all’egemonia “della Cina e all’imprevedibilitÃ ” del presidente Usa, Donald Trump

E’ il messaggio rilanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, a Seul. Un’iniziativa, che secondo Macron dovrebbe riunire i Paesi europei, il Giappone, la Corea del Sud, il Canada, e alcuni “grandi emergenti”, come India e Brasile.

Il nostro obiettivo – ha aggiunto – Ã¨ non essere vassalli di due poteri egemonici“, ha proseguito il leader. “Non vogliamo dipendere dalla dominazione, della Cina, nÃ© essere troppo esposti all’imprevedibilitÃ  degli Usa”, ha avvertito il presidente. (ANSA).

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