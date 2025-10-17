“Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere”. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 18 ottobre 2025

“Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere” (di tutti)
PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 18 ottobre 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta
Si torna a parlare della vicenda SINDOCA
Una storia vergognosa, fatta di oscenità, di diritti calpestati, di omissioni e di indagini culminate con l’arresto.
RICCARDO SINDOCA
– Già Professore di Diritto con specializzazione in Diritto Internazionale
– Dottore di Ricerca con specializzazione in Criminologia alla Charter University U.S.A.
– Esperto in Criminalistica Iscritto al Collegio Periti Italiani in Roma
– Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e della Segreteria di Stato Città del Vaticano quale Commendatore dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa autorizzato a fregiarsene.
– Esperto in Sicurezza Pubblica e Privata iscritto ANESPP ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI SICUREZZA PUBBLICAE PRIVATA delegato Regione Veneto
– Istruttore International Police Organization NGO
Venerdì sera il dott. Sindoca è stato arrestato dai Carabinieri di Villa del Conte. Riccardo Sindoca, consapevole della delicatezza della sua posizione e dei rischi legati al suo precedente lavoro, avrebbe voluto consegnarsi al carcere di Bollate (Mi), per garantire la propria sicurezza personale, ma è stato condotto nel carcere di Padova, un luogo per lui pericoloso, poiché vi si trovano soggetti incompatibili con la sua sicurezza.
Riccardo Sindoca, è un ex agente dei servizi segreti del controspionaggio della rete Otan/ Nato.
Attraverso un video pubblicato nel mese di luglio 2025 ha deciso di raccontare direttamente gli abomini giudiziari che ha dovuto patire per aver fatto emergere fatti gravissimi e alquanto scomodi.
Tutto lascia pensare ad un disegno volto a mettere a serio rischio la sua vita.
Ci troviamo davanti a qualcosa che va oltre la malagiustizia: un atto deliberato e sistematico di persecuzione contro un uomo integro, che ha avuto il coraggio di restare fedele ai propri principi e di non piegarsi alla corruzione e all’omertà.