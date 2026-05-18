Flotilla, Tajani: “Chiediamo rilascio immediato dei 9 italiani”

La Flotilla è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele

Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. In una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, si vedono i commando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi. Secondo quanto riferisce Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia di Global Sumud Flotilla sono state prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali.

“Bloccati alcuni dei 35 italiani a bordo”

“Da circa un’ora e mezza si sono avvicinate quattro navi militari dell’esercito della Marina israeliana con almeno sei mezzi veloci e hanno iniziato a circondare le barche. Di sicuro sono state già intercettate due delle otto barche che battono bandiera italiana e sono già stati presi alcuni dei 35 italiani che sono a bordo, almeno 7 o 8”. Lo ha detto Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia di Global Sumud Flotilla, nel corso della manifestazione indetta da Usb in corso a Roma nei pressi della stazione Termini.

“La cosa che ci colpisce è che stanno agendo per la prima volta in pieno giorno, durante la mattina, era una cosa che non era mai accaduta. Ovviamente temiamo che le persone arrestate siano portate in Israele come accaduto a Saif Abukeshek, che è qui alla nostra manifestazione. Ci auguriamo che ciò non accada o le conseguenze da parte nostra saranno importanti, mi prendo la responsabilità di dirlo” ha sottolineato. Alcuni degli attivisti delle imbarcazioni della Flotilla fermata dalle forze israeliane al largo di Cipro sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod. Lo riporta il sito di Ynet.

Tajani: “Chiediamo il rilascio immediato”

“Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato, con l’ambasciata italiana a Cipro. Abbiamo già mandato i nostri messaggi. Chiediamo e abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri concittadini, liberati il prima possibile così come è accaduto per l’episodio di qualche settimana fa”. Così ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’incontro in prefettura a Modena. “Pare che siano nove italiani che sono stati fermati, noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati”, ha aggiunto.

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