Docente iraniana: ‘gli Usa dovevano salvarci, ci stanno distruggendo’

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TEHERAN, 03 APR – “Per me, la parte piÃ¹ dolorosa di questa guerra non Ã¨ solo il suono delle esplosioni, ma l’orribile contraddizione nascosta dietro slogan apparentemente liberatori. La persona che, solo pochi mesi fa, Ã¨ apparsa con promesse di ‘ripristinare grandezza all’Iran’ e si Ã¨ presentata come un sostenitore del popolo, ora parla di distruggere quella stessa terra in una lingua che assomiglia molto all’umiliazione e alla cancellazione. Quando Trump parla di ‘rimandare un paese all’etÃ  della pietra’, dietro c’Ã¨ il crollo della vita quotidiana di persone che non hanno avuto alcun ruolo nelle decisioni che hanno portato alla guerra”.

A scriverlo da Teheran Ã¨ Hasti DiyÃ¨, docente iraniana che per anni ha vissuto all’estero, per scappare dalla repressione in atto nel paese ma poi Ã¨ rientrata alla vigilia dell’attacco americano, per stare vicino ai suoi cari.

“La distruzione di ponti, vie vitali, centri industriali e infrastrutture costruite attraverso anni di sforzi – prosegue Hasti DiyÃ¨ – mirano direttamente alla vita dei comuni cittadini che devono percorrere queste strade ogni giorno, lavorare, ottenere medicine e semplicemente sopravvivere. Per me gli attacchi ai centri scientifici e farmaceutici sono i piÃ¹ scioccanti di tutti. Quando un luogo che dovrebbe essere dedicato alla produzione di vaccini, medicinali e speranza per i pazienti viene sotto fuoco, non si puÃ² piÃ¹ spiegare semplicemente nell’ambito di obiettivi militari”.

“In questi momenti – prosegue Hasti – pazienti, bambini, anziani e tutti coloro che dipendono da questa catena di trattamento diventano le prime vere vittime della guerra”. La distruzione delle grandi industrie e dei pilastri economici del paese, osserva la giovane iraniana, “Ã¨ anche molto piÃ¹ della rovina dell’acciaio e del cemento; significa ferire il futuro di una nazione, togliendo la capacitÃ  di rialzarsi a persone che giÃ  vivevano sotto immense pressioni ancor prima del guerra. La cosa che piÃ¹ mi fa arrabbiare Ã¨ che alcune persone, a distanza e protette dalla propria sicurezza geografica, applaudono a tale devastazione e lo chiamano eroismo, senza mai sentire la sofferenza umana trasportata da ogni missile e da ogni edificio crollato.

Non posso accettare – conclude Hasti- alcuna narrazione politica in cui la distruzione delle cittÃ , l’interruzione delle forniture di medicinali, la paralisi delle infrastrutture e il timore costante che si impone ai civili siano giustificati in nome della libertÃ  o della salvezza. La guerra, qualunque nome le venga dato, quando ricade sulla gente comune, moltiplica solo il dolore e lascia l’odio alle spalle per generazioni”. (ANSA)

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