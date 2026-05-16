Auto sulla folla a Modena, 10 feriti: alla guida uno straniero

Dramma questo pomeriggio in via Emilia Centro. Dalle prime ricostruzioni pare che un’auto che proveniva da Lago Garibaldi abbia imboccato a forte velocità via Emilia falciando la folla presente come ogni sabato pomeriggio in Centro Storico. L’auto ha terminato la propria corsa dopo circa 200 metri.

Secondo le testimonianze, al volante si trovava un cittadino straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall’auto l’uomo ha cercato di allontanarsi ma è stato subito circondato da diversi cittadini. A quel punto avrebbe estratto un coltello e ferito almeno uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato e consegnato alle Forze dell’Ordine.

Come detto, l’auto ha investito numerose. Si contano circa una decina di feriti, alcuni dei quali estremamente gravi. Mentre l’area è stata transennata, sul posto stanno facendo la spola numerose ambulanze del 118

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