Immigrazione clandestina, 7 arresti al confine di Ventimiglia

SANREMO, 30 MAR – Si Ã¨ conclusa con sette arresti un’operazione della polizia di frontiera di Ventimiglia contro l’immigrazione clandestina, portata a termine tra il 13 e il 27 marzo scorsi. Oltre agli arresti sono stati riammessi in Francia nove stranieri irregolari ed emessi 13 provvedimenti di espulsione.Â Rimpatriato un migrante munito di passaporto.

Tra gli arrestati figurano uno straniero espulso, fermato all’ingresso del territorio nazionale, un pregiudicato accusato di evasione, fermato in stazione mentre cercava di lasciare l’Italia e un migrante destinatario di una misura restrittiva per reati in materia di stupefacenti.

L’operazione, condotta nell’ambito delle attivitÃ “Safe Border Crossing” ha visto l’impiego di un dispositivo straordinario con l’ausilio dei militari dell’operazione “Strade Sicure” e della squadra mista italo-francese. I controlli hanno interessato tutti i valichi di frontiera con la Francia della provincia di Imperia. (ANSA)