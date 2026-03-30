Guerra Iran, tariffe telefoniche +48 euro a utenza

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La guerra in Iran fa crescere le tariffe telefoniche: +48 euro a utenza, ecco perchÃ©

Tariffe telefoniche piÃ¹ costose per colpa della guerra di Usa e Israele in Iran. Sembra strano ma la crisi in Medio Oriente non impatta solo su carburanti ed energia. I principali gestori telefonici in questi giorni stanno comunicando ai clienti italiani rincari dei prezzi che, per alcune offerte, raggiungono i 48 euro in piÃ¹ allâ€™anno a utenza. E’ quanto emerge da un’analisi del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc). ADNKRONOS

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