Genova, studente francese Erasmus trovato morto sul letto

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Uno studente francese di 24 anni è stato trovato morto questa mattina a Genova in via Gramsci

Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno alle 11 da parte di un collega di università. Il giovane, in città per l’Erasmus, secondo le prime informazioni, si trovava a letto. Ieri sera avrebbe partecipato a una festa e sarebbe poi tornato nel suo alloggio addormentandosi con i vestiti addosso. Lì, probabilmente per un malore, è morto.

A nulla sono serviti i soccorsi di 118, intervenuto con l’automedica, e Croce Verde genovese. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza. Le indagini sono effettuate dai carabinieri e coordinati dalla pm Paola Crispo, che ha aperto un fascicolo. Sul cadavere è stata disposta l’autopsia.
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