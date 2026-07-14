Incendio nella torre Oxy a Bruxelles: morti e dispersi

Un incendio si è sviluppato nella mattinata di martedì nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles

Secondo quanto riportato dai media locali, tra i quali Le Soir “alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore” del palazzo, mentre “sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle”. Secondo il media “nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell’edificio. L’incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno”. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente.

Persone ricoverate e un vigile del fuoco medicato sul posto

Due persone con ustioni sono state subito trasportate all’ospedale militare di Neder-over-Heembeek, mentre un vigile del fuoco colpito da ipertermia aveva dovuto ricevere cure sul posto. Gli operai del cantiere dell’edificio Oxy, che sono stati evacuati, sono stati accolti nella mensa del personale di BruCity grazie all’intervento del sindaco della città di Bruxelles, Philippe Close, ha riferito il portavoce dei vigili del fuoco, Walter Derieuw.

www.tgcom24.mediaset.it