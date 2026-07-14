Francia, aggredita da un clandestino già espulso: guardia giurata in coma

La Rochelle – Una Guardia giurata è in coma dopo la violenta aggressione da parte di un immigrato clandestino con ordine di espulsione

Una guardia giurata della prefettura della Charente-Maritime è stata violentemente aggredita mercoledì da un individuo che tentava di entrare nel centro amministrativo Duperré a La Rochelle. Trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Poitiers, è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il prefetto Michel Prosic ha annunciato di aver sporto denuncia contro il presunto aggressore, che è stato arrestato dalla polizia.

Secondo le informazioni, un individuo ha tentato di entrare nell’edificio senza appuntamento. Una guardia giurata presente alla reception è intervenuta per impedirgli l’ingresso. L’uomo avrebbe colpito violentemente la guardia almeno una volta alla testa.

Gravemente ferito, è stato soccorso dai servizi di emergenza e poi trasportato all’ospedale di Poitiers, dove attualmente si trova in coma nel reparto di terapia intensiva, secondo quanto riportato da diverse fonti concordanti.

Il presunto responsabile è stato arrestato e posto in custodia cautelare. Sembra che soffra di disturbi psichiatrici ed è soggetto a un ordine di espulsione. L’udienza in tribunale è prevista per questo venerdì.

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