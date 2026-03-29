Teheran: ‘aspettiamo le truppe Usa per dar loro fuoco’

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Iran Mohammad Bagher Ghalibaf

ROMA, 29 MAR – Le forze iraniane “stanno aspettando l’arrivo delle truppe americane sul territorio per dar loro fuoco e punire per sempre i loro partner regionali”: lo afferma il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf in un messaggio in occasione del 30Â° giorno dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

“Continuiamo a sparare. I nostri missili sono in posizione. La nostra determinazione e la nostra fiducia sono aumentate”, aggiunge. (ANSA)

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