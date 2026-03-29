Iran, WP: Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra

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Il Pentagono si sta preparando alla possibilitÃ  di operazioni a terra in Iran per settimane nel caso in cui Donald Trump decidesse per una escalation

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le operazioni a terra non sarebbero un’invasione su larga scala, ma piuttosto di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria.

“E’ il lavoro del Pentagono quello di effettuare preparativi per offrire tutte le opzioni al commander-in-chief. Questo non significa che il presidente ha deciso”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. (ANSA)

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