Trump estende al 6 aprile lo stop agli attacchi all’Iran

Il presidente americano Donald Trump ha esteso di 10 giorni la sospensione degli attacchi contro il settore energetico iraniano, fino alle 20.00 del 6 aprile, ora di Washington.

“Su richiesta del governo iraniano, la presente dichiarazione serve a comunicare che sospendo il periodo di distruzione degli impianti energetici per 10 giorni, fino a lunedÃ¬ 6 aprile 2026, alle ore 20.00 (ora della Costa Orientale).

I colloqui sono in corso e, nonostante le erronee dichiarazioni contrarie diffuse dai media delle ‘Fake News’ e da altri soggetti, stanno procedendo molto bene”, ha scritto il tycoon in un post su Truth.Â ANSA