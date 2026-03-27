Firenze, rapina a sprangate: arrestati due tunisini

La polizia di Stato ha eseguito il fermo di due cittadini tunisini, di 23 e 20 anni, gravemente indiziati, in concorso, dei reati di rapina aggravata, lesioni personali gravi aggravate e ricettazione

Lâ€™episodio risale alla notte di venerdÃ¬ 20 marzo in via della Spada: i due avrebbero avvicinato un turista statunitense di 22 anni e, dopo averlo colpito ripetutamente alla testa con un tubo metallico raccolto in un cantiere di zona, gli avrebbero sottratto portafoglio e telefono cellulare. Il giovane, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, Ã¨ stato sottoposto a intervento chirurgico e risulta tuttora ricoverato nel reparto di neurochirurgia dellâ€™Azienda ospedaliera di Careggi.

La squadra mobile aveva avviato immediatamente accertamenti per rintracciare i responsabili, identificati grazie allâ€™analisi delle immagini delle telecamere cittadine e di alcuni esercizi commerciali nelle vie limitrofe. Gli elementi raccolti hanno permesso di ricostruire lâ€™accaduto e di risalire agli autori.

Rintracciati in un alloggio di fortuna a loro riconducibile in localitÃ Osmannoro, gli investigatori hanno inoltre sequestrato gli indumenti che i due avrebbero indossato il giorno della rapina, il cellulare della vittima e altri dispositivi informatici e telefonici, ritenuti presumibile provento di ulteriori furti e rapine.

Terminate le formalitÃ di rito, i due fermati, giÃ noti alle forze dellâ€™ordine, sono stati condotti presso la casa circondariale di Sollicciano a disposizione dellâ€™autoritÃ giudiziaria.

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