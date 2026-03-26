Va all’incontro con la ex e si presenta con unâ€™accetta: fermato 18enne ecuadoriano

Si Ã¨ presentato a un incontro chiarificatore con lâ€™ex fidanzata di 16 anni e la madre, ma con sÃ© portava unâ€™accetta lunga 40 centimetri. Protagonista dellâ€™episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledÃ¬ a Peschiera Borromeo (Milano), un 18enne ecuadoriano giÃ noto alle forze dellâ€™ordine.

A segnalare il giovane armato Ã¨ stato un passante, che ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari lo hanno rintracciato poco dopo: la 16enne, che aveva accettato di rivederlo per parlare dopo la fine della relazione, era presente accompagnata dalla madre. Fortunatamente lâ€™arma non Ã¨ mai stata estratta.

Il 18enne Ã¨ stato denunciato per porto abusivo di arma e portato presso le camere di sicurezza della Compagnia di San Donato Milanese, in attesa delle decisioni dellâ€™autoritÃ giudiziaria.

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