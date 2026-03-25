Malore improvviso, muore videomaker di 43 anni

Senna Comasco – In famiglia, lo ricordano come un bravo papÃ . Lascia una bimba di cinque anni Andrea Farnocchia, apprezzato fotografo e videomaker con esperienze allâ€™estero, morto a 43 anni: non Ã¨ sopravvissuto al malore che ha accusato a pochi passi da casa nel pomeriggio di domenica. Trasportato in elisoccorso allâ€™ospedale Niguarda di Milano, in condizioni parse giÃ disperate, Ã¨ morto nelle ore successive. Cordoglio nel paese, a partire dalla frazione di Navedano, dove viveva.

La ricostruzione

I vicini raccontano che domenica pomeriggio Farnocchia era tornato a casa per poggiare lâ€™attrezzatura del lavoro. Poco dopo Ã¨ uscito ed Ã¨ stato trovato a terra, verso le 18, alla fine del vialetto che dalla casa porta sulla carreggiata di viale UnitÃ dâ€™Italia – appena di fronte al parcheggio sul retro del Bar Porta – da una vicina che abita giusto nella casa a fianco, la quale ha chiamato immediatamente i soccorsi.

Sul posto lâ€™ambulanza della Croce Azzurra di Como, lâ€™automedica del 118 e lâ€™elisoccorso di Milano. Gli operatori sanitari hanno subito provato a salvarlo con il defibrillatore: Farnocchia Ã¨ stato caricato poco dopo sullâ€™elisoccorso, ripartito in codice rosso per una situazione di massima gravitÃ e pericolo di vita.

Distrutti i familiari, che attendono lâ€™esito dellâ€™autopsia, per capire cosa sia effettivamente successo, quale malore – i medici, a differenza di quanto Ã¨ parso in un primo momento, avrebbero escluso lâ€™infarto, ma solo gli approfondimenti potranno dare una certezza nellâ€™uno o nellâ€™altro senso – abbia strappato alla vita Farnocchia.

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