Malore a scuola per un bambino di 9 anni, Ã¨ in prognosi riservata

Un bambino di nove anni Ã¨ ricoverato in gravi condizioni allâ€™ospedale pediatrico Meyer dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava a scuola

Lâ€™episodio Ã¨ avvenuto nel primo pomeriggio di giovedÃ¬ 19 marzo in una scuola elementare di San Casciano in Val di Pesa.Â Secondo quanto ricostruito, e come riportato dallâ€™Ansa, il bambino che frequenta la quarta elementare si sarebbe sentito male poco dopo il rientro dalla mensa durante la ricreazione insieme ai compagni. Lâ€™intervento del personale scolastico Ã¨ stato immediato.

Le insegnanti hanno praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzato il defibrillatore presente nella scuola, riuscendo a stabilizzarlo in attesa dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno raggiunto lâ€™istituto scolastico in pochi minuti e sono stati supportati anche dallâ€™elisoccorso regionale Pegaso, atterrato nelle vicinanze grazie allâ€™intervento dei carabinieri e della polizia locale che hanno gestito la viabilitÃ per consentire le operazioni.

Il bambino Ã¨ stato trasferito dâ€™urgenza in codice rosso al Meyer e ricoverato nel reparto di rianimazione. Il piccolo Ã¨ attualmente in prognosi riservata. In un primo momento era stato ipotizzato un problema di natura neurologica, ma dai successivi accertamenti sarebbe emersa come causa quella cardiaca.

I medici sono riusciti a stabilizzarne le condizioni. Lâ€™episodio ha suscitato forte apprensione tra compagni, insegnanti e famiglie.

www.firenzetoday.it