Vitoria, Spagna: violenti scontri tra Antifa e maghrebini

A Vitoria, lo squat di Errekaleor, descritto come il più grande della Spagna, è stato teatro di violenti scontri e disordini pubblici. Gli incidenti sono scoppiati dopo che i residenti si sono rifiutati di accettare l’arrivo di nuovi occupanti provenienti da ex edifici industriali abbandonati.

Secondo le ricostruzioni, tutto è iniziato mercoledì sera quando decine di senzatetto che occupavano ex stabilimenti industriali, già coinvolti in precedenti incidenti, hanno tentato di entrare in diversi edifici di Errekaleor. I residenti del quartiere, che si presenta come uno spazio “autogestito”, si sono opposti, invocando le proprie regole interne. Ne sono scaturiti scontri fisici, che hanno richiesto l’intervento della polizia basca.

Il quartiere di Errekaleor, costruito negli anni ’50 per ospitare gli operai, è occupato dal 2013 da un gruppo di giovani che ha trasformato le case vuote di proprietà comunale in un progetto collettivo. Attualmente ospita quasi 120 residenti. Privato dei servizi essenziali, inclusa l’elettricità, dal 2017, il quartiere ha continuato a funzionare autonomamente, mentre non è ancora stato emesso un ordine di demolizione da parte del comune.

La situazione ha provocato reazioni politiche. Il Ministro della Sicurezza, Bingen Zupiria, ha ribadito che il ruolo dell’Ertzaintza (la polizia basca) è quello di “garantire la convivenza e l’ordine”, specificando che la polizia basca non dovrebbe decidere “dove le persone debbano vivere”.

Il sindaco di Vitoria, Maider Etxebarria, ha denunciato una situazione in cui “l’occupazione ideologica e l’occupazione marginale non vanno d’accordo”, sostenendo che l’episodio rivela “l’esistenza del classismo”. Ha descritto “un incidente che ha visto gli occupanti scontrarsi tra loro”, in cui gli occupanti hanno denunciato “un tentativo di occupazione illegale da parte di altri occupanti”, definendo la situazione “alquanto grottesca e assolutamente non divertente”. Il portavoce del Partito Popolare in consiglio comunale, Iñaki García, ha denunciato la “permissività” della squadra municipale PSE-PNV nei confronti degli occupanti abusivi accusati di generare “insicurezza e criminalità”.

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