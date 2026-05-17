Assobay. “Semi di solidarietà, germogli di speranza”, il Docufilm

Semi di solidarietà, germogli di speranza

Dopo quattro anni di progettazione e di lavoro, lunedì 25 maggio alle 20,30 si terrà a Bologna al Cinema Nosadella (Via Lodovico Berti 2/7) la presentazione di Assobay un Ecosistema Economico e Indipendente.

Verrà proiettata l’anteprima del docufilm ‘Semi di solidarietà, germogli di speranza’.

Non sarà una semplice proiezione, ma la presentazione dal vivo di un presidio concreto a difesa del lavoro, della dignità e del futuro dei nostri giovani.

Un evento per presentare un progetto etico e solidale per chi non si accontenta di aspettare il cambiamento, ma vuole inizare a costruirlo.

Giorgio Gaber cantava ‘la libertà è partecipazione’. Allo stesso modo ‘la partecipazione è libertà’.

Necessaria la prenotazione dei posti. I contatti sono sulla locandina.