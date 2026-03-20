Iran, Tajani: “Per fine guerra ci vorrà ancora qualche settimana”

Per assistere alla fine della guerra fra Iran, Israele e Stati Uniti “ci vorrà ancora qualche settimana”

Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Restart. “Ho detto subito che non sarebbe stata una cosa immediata”, ha aggiunto facendo riferimento a una conversazione avuta con il Segretario di Stato americano Marco Rubio dove gli parlò di “sette settimane”. “Noi non siamo in guerra e non entriamo in guerra” ha concluso il Ministro.

“Sia Usa che Iran facciano passi per raggiungere la pace”

Perché la guerra finisca “sia gli Usa che l’Iran devono comprendere che devono fare passi in avanti”. Lo ha detto a Mattino Cinque il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “L’Iran – ha spiegato – deve chiudere la stagione del nucleare e smettere di attaccare i Paesi del Golfo e Cipro” perché è “inaccettabile il loro tentativo di creare caos nell’area. Ieri sono stati arrestati nel Golfo terroristi di una cellula iraniana”.

Dall’altra parte invece “gli Usa devono comprendere che si deve costringere l’Iran a trovare un accordo”. “Finita la guerra, si può partecipare a iniziative più ampie delle Nazioni Unite per garantire il trasporto marttimo a Hormuz. Noi dobbiamo insistere con la nostra diplomazia” ha concluso il ministro.

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