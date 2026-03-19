Giugliano, Rom in fuga tentano di speronare auto dei Cc e si schiantano

Non si sono fermati allâ€™alt dei carabinieri ed Ã¨ scattato un inseguimento per le strade di Giugliano finito con l’arresto di tre persone per fuga pericolosa e resistenza

I fatti sono avvenuti in via Ripuaria, allâ€™altezza di un distributore di carburanti, dove i militari della sezione radiomobile della compagnia locale stavano effettuando un posto di controllo. A bordo di un Ford Transit viaggiavano un 38enne giÃ noto alle forze dellâ€™ordine e due giovani di 20 e 19 anni, tutti residenti nel campo rom di via Francesco a Patria.

Alla vista della paletta, il conducente anzichÃ© fermarsi ha accelerato dando il via a un inseguimento durato circa sei chilometri. Durante la corsa il furgone ha tentato – nella ricostruzione dei militari – piÃ¹ volte di speronare la gazzella, fino a perdere il controllo allo svincolo in direzione della zona Asi e finire fuori strada.

I tre, rimasti leggermente feriti, hanno provato a fuggire a piedi ma sono stati raggiunti e arrestati. Il 19enne e il 38enne sono stati accompagnati in codice verde allâ€™ospedale San Giuliano e dimessi poco dopo. Il veicolo, risultato privo di documenti di guida e assicurazione, Ã¨ stato sequestrato. I tre sono ora in attesa di giudizio.

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