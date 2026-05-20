Bologna, deve scontare 8 anni di carcere: arrestato marocchino

Doveva scontare quasi otto anni di carcere, ma era libero a Bologna quando la polizia lo ha rintracciato e arrestato

A essere finito alla Dozza è un 41enne di origine marocchina sorpreso da una pattuglia in via del Lavoro, nel quartiere San Donato. In particolare, l’uomo, pluripregiudicato e già finito agli arresti domiciliari, era destinatario di un ordine di carcerazione per una pena di 7 anni, 10 mesi e 11 giorni per i tanti precedenti penali, tra cui reati contro il patrimonio, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del Commissariato Bolognina Pontevecchio lo hanno arrestato durante un controllo dei territorio. I poliziotti lo hanno riconosciuto immediatamente poiché l’uomo, qualche anno fa, si era reso responsabile di un tentativo di truffa, legato alla vendita di biciclette provento di furto.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato al carcere della Dozza. Oltre alla reclusione, è stato condannato anche al pagamento di una multa e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

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