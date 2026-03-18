Scorte di gas in calo sotto al 29% in Europa

MILANO, 18 MAR – Scendono al 28,9% le scorte di gas in Europa 330,55 Twh, con un calo giornaliero dello 0,08%. Una situazione da ‘semaforo arancione’ secondo Gas Infrastructure Europe, che Ã¨ condivisa anche dalla Germania (21,93% di scorte a 55,07 TWh), che registra un calo giornaliero dello 0,06%. In controtendenza l’Italia, prima per scorte al 44,77% a 91,04 TWh, che invece sta iniettando gas negli stoccaggi con un ritmo giornaliero dello 0,01%, in anticipo rispetto all’avvio della stagione previsto il prossimo 1 aprile.
Stoccaggi al 79,37% in Portogallo, che perÃ² si ferma a 2,82 TWh, con un indice di riempimento giornaliero dello 0,78%. Ben posizionata anche la Spagna al 55,67% di stoccaggi a 19,94 TWh, il cui flusso giornaliero e perÃ² negativo (-0,05%). Il problema – viene osservato dagli esperti – non sono gli approvvigionamenti, ma il prezzo del gas, che sulla piazza Ttf di Amsterdam segna un progresso del 9,19% a 56,3 euro al MWh.
A fare da padrone per i flussi via nave di Gnl sono gli Usa, che da soli assicurano il 60% delle importazioni europee. Dalla sola Norvegia invece arriva il 230% del gas totalmente importato in Europa, mentre il gas liquido del Qatar vale circa il 15% degli arrivi via nave nel continente. (ANSA)