Presidente Israele: “Siamo coalizione contro un impero del male”

Presidente di Israele: “Siamo una coalizione di nazioni moderate contro un impero del male”

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha visitato il luogo dell’attacco missilistico iraniano a Ramat Gan, città israeliana della periferia est di Tel Aviv dove la notte scorsa sono stati uccisi due civili. Secondo quanto riferito dal suo ufficio, Herzog ha commentato:

“Persone innocenti sono state uccise la scorsa notte da un feroce missile balistico proveniente dall’Iran. Siamo una coalizione di nazioni moderate che vogliono cercare la pace nella regione. Di fronte a noi c’è un impero del male con proxy, tutti riconducibili a Teheran“.

Secondo il presidente israeliano, “andando avanti e con il verificarsi di ulteriori sviluppi in Iran attraverso le nostre azioni, vedremo un cambiamento anche tra il popolo iraniano”. “Voglio augurare al popolo dell’Iran, mentre si appresta a celebrare il Capodanno, il Nowruz, che spero porti un cambiamento. Meritano molto di più, ma per ottenerlo è nelle loro mani svegliarsi e chiedere un cambiamento”, ha dichiarato. tgcom24.mediaset.it