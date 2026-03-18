Petrolio, Crosetto: ‘non necessario aprire un dialogo con Putin’

ROMA, 18 MAR – “Il problema Ã¨ il prezzo del petrolio, non dove trovarlo”. CosÃ¬ il ministro della Difesa Guido Crosetto a Mattino 5, il quale conferma che al momento non c’Ã¨ necessitÃ per l’Italia di aprire un dialogo con Putin per il petrolio, perchÃ© lo venderebbe allo stesso prezzo a cui viene acquistato da altri: “In questo momento Ã¨ cosÃ¬”, spiega.
“Penso che l’Italia si stia attivando attraverso le grandi aziende che ha, l’Eni Ã¨ una delle piÃ¹ grandi aziende a livello mondiale nel campo dell’energia, si Ã¨ attivata con lo stesso Venezuela, con i canali africani, con i canali asiatici come l’Indonesia, per coprire la mancanza che potrebbe arrivare dalla chiusura di Hormuz.
Ma devo dire che i Paesi europei e l’Italia sono tra i Paesi meno colpiti dalla chiusura di Hormuz: il petrolio che arriva a noi da Hormuz Ã¨ circa il 5% del nostro fabbisogno ed Ã¨ tra virgolette facilmente reperibile. Da un’altra parte il problema piÃ¹ grosso Ã¨ il gas liquido che arriva dal Qatar che Ã¨ circa il 20% del nostro fabbisogno: per noi non Ã¨ tanto un problema di fonti di approvvigionamento quanto un problema del prezzo”. CosÃ¬ il ministro della Difesa Guido Crosetto a Mattino 5.(ANSA)