Iran, Trump: “Non ho paura di un altro Vietnam”

Il viceministro degli Esteri iraniano ha lanciato un duro monito agli Stati Uniti di Donald Trump affermando che gli americani affronteranno un altro Vietnam nel caso di invio di truppe di terra nel conflitto in Medio Oriente.

“Un intervento di terra sarebbe del tutto illegale ma noi siamo comunque pronti a difenderci”, ha aggiunto Saeed Khatibzadeh in un’intervista a Teheran con l’inviato di Sky News. Il viceministro ha sottolineato che l’Iran è disposto a combattere finché necessario e che il Paese non è attualmente concentrato su una soluzione diplomatica.ansa

Trump: “Non ho paura di un altro Vietnam”

(ITAL PRESS) – “No, non ho paura. Davvero non ho paura di nulla”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il primo ministro irlandese Micheál Martin, e rispondendo a una domanda dei giornalisti sui timori che un’eventuale invio di truppe di terra possano provocare un nuovo Vietnam.

DA AVER VINTO IN UN’ORA… AL VIETNAM