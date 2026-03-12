Iran, Trump: “Abbiamo vinto la guerra in un’ora”

Donald Trump

“Abbiamo vinto la guerra contro l’Iran in un’ora”

Lo ha detto Donald Trump ad un evento in Kentucky elogiando il nome dell’operazione militare ‘Epic fury’.
“E’ un nome bellissimo, solo se vinci. “ma noi abbiamo vinto”, ha sottolineato il presidente americano.

“Abbiamo dovuto fare un’escursione, un viaggetto per liberarci di gente molto malvagia”, ha aggiunto il tycoon. “Hanno ucciso la nostra gente.
Volevano conquistare il Medio Oriente. Stavano per colpire Israele” e ora “non hanno idea di cosa è capitato loro”, ha sottolineato. ANSA

