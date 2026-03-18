Bimbo di 3 anni ha un malore e muore

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VENEZIA – Un bambino di tre anni si Ã¨ sentito male ed Ã¨ morto ieri sera durante il trasporto in ospedale. La famiglia aveva avvertito il 118 con una telefonata d’urgenza, perchÃ© accusava malessere e andava peggiorando al passare delle ore. I medici sono intervenuti nella casa a Cavallino Treporti (Venezia) e lo hanno trasferito verso l’ospedale di Jesolo.

Era stato allertato anche l’elicottero del Suem. Ancor prima di consegnare il bimbo ai medici per una valutazione delle condizioni e tentare un intervento al Pronto soccorso, gli operatori sanitari del 118 hanno constatato che non ce l’aveva fatta. Si indaga sulle cause. (ANSA).

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