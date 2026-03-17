Germania, esclusa la partecipazione militare nello Stretto di Hormuz

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Boris Pistorius

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato che la Germania “non parteciperÃ  militarmente” nello Stretto di Hormuz, dopo l’appello lanciato dal presidente americano Donald Trump ai Paesi della Nato a contribuire a garantire un passaggio sicuro alle navi nella via di mare strategica che l’Iran ha chiuso al traffico Usa e ai suoi alleati.

“Una cosa Ã¨ certa, posso dirlo per la Germania. Siamo pronti a garantire diplomaticamente il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, non ci sarÃ  alcuna partecipazione militare”, ha affermato Pistorius in conferenza stampa congiunta con l’omologo lettone Andris Spruds a Berlino.

Non abbiamo iniziato noi questa guerra. Condivido, noi tutti condividiamo l’obiettivo di mettere fine a questo regime dei mullah. La questione di come ciÃ² verrÃ  realizzato Ã¨ oggetto di dibattito. Gli americani, con gli israeliani, hanno scelto questa strada. Noi abbiamo solo fatto delle critiche molto moderate”, ha aggiunto. “Cosa si aspetta Donald Trump che una manciata o due di fregate europee possano realizzare nello Stretto di Hormuz che la potente Marina americana non possa fare da sola? Questa Ã¨ la domanda che mi pongo”, ha concluso.Â  (askanews)

Articoli correlati

Donald Trump

Trump attacca gli alleati: “nel bisogno non ci sono”

Keir Starmer

Starmer: ‘piano con gli alleati per riaprire lo Stretto di Hormuz’

ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul

Berlino: ‘non parteciperemo a un’operazione Stretto di Hormuz’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *