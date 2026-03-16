Gita scolastica in moschea per seminario su Maometto e diritti delle donne islamiche

Ai genitori è stata chiesta una quota di 10 euro per pagare l’autobus che condurrà gli studenti alla moschea di Mezzago

di Francesca Galici – In gita scolastica alla moschea: è l’idea avuta da una scuola di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano. L’iniziativa, prevista per il 24 e il 26 marzo, è dedicata alle classi terze della scuola secondaria di primo grado, per le quali i docenti hanno organizzato un’uscita presso la moschea di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, per un’intera mattinata di laboratori ed esperienze islamiche tra cui un seminario sulla vita di Maometto, il rapporto tra la fede e la scienza, i cinque pilastri dell’islam, i diritti delle donne e la scrittura araba.

Gli obiettivi, come si legge nella circolare, sono orientati alla conoscenza dell’islam, del radicalismo e le manifestazioni sul territorio. Ma anche all’approfondimento del culto islamico, al rispetto del luogo con comportamenti adeguati, all’analisi degli elementi architettonici. E ancora, tra gli obiettivi didattici sono stati inseriti la promozione del dialogo interculturale e l’aperta curiosità verso il prossimo. Nell’elenco sono inseriti anche ulteriori obiettivi ma non è stato inserito il nome del referente della moschea islamica, o dei referenti, che si interfacceranno con gli studenti durante la visita guidata.

La segnalazione è stata inoltrata alla Lega, come spiegato dal vicesegretario ed europarlamentare, Silvia Sardone, e da Alessandro Corbetta, capogruppo Lega in Regione Lombardia, i quali sottolineano in una nota come questa scelta “sia preoccupante: la scuola non deve essere un laboratorio di islamizzazione. Non è una semplice visita culturale ma si tratta di una gita con un percorso che sembra “promuovere” la religione islamica. Ricordiamo che non esiste alcuna intesa tra lo Stato italiano e le comunità musulmane quindi non si capiscono l’utilità e lo scopo di queste visite”.

Non è la prima volta che una scuola propone questo tipo di attività, alcuni mesi fa era accaduto lo stesso in Veneto e di segnalazioni come queste se ne registrano numerose, che fanno il paio con le decisioni delle scuole di adibire delle aule alla preghiera islamica, rigorosamente separate tra maschi e femmine, o di agevolare gli studenti impegnati nel ramadan con interrogazioni solo a determinati orari.

“Tra l’altro sarebbe interessante conoscere l’attività di laboratorio sui diritti delle donne quando è noto a tutti che le donne, in molte comunità musulmane, vivono condizioni di pesante oppressione e privazione della libertà.

Basta con iniziative ideologiche che non aiutano l’integrazione ma anzi promuovono culture che spesso hanno idee inconciliabili con i nostri valori”, conclude Sardone nella sua nota. Non è noto quanti genitori sono disposti a pagare 10 euro per l’autobus per accompagnare i ragazzi in moschea.

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