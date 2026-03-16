Ancona, evade dai domiciliari 120 volte in sette mesi: 50enne a processo

Era agli arresti domiciliari, ma secondo l’accusa sarebbe uscito di casa almeno 120 volte in sette mesi

Spesso l’uscio di casa si apriva anche piÃ¹ volte al giorno, nonostante le restrizioni stabilite da un giudice. Un 50enne di Foggia e residente a Montemarciano, nelle Marche, Ã¨ a processo ad Ancona. L’accusa Ã¨, ovviamente, di evasione.

Le telecamere dei carabinieri

L’uomo era stato relegato ai domiciliari perchÃ© indiziato in un caso riguardante un giro di droga. Nonostante la misura cautelare, tra ottobre 2017 e maggio 2018 l’uomo sarebbe uscito di casa decine di volte. A immortalarlo diverse telecamere di sorveglianza, che i carabinieri avevano installato appositamente davanti a casa sua per monitorare eventuali contatti con spacciatori dopo l’arresto dell’indagato. I complici non sono mai comparsi; in compenso perÃ² l’uomo Ã¨ stato sorpreso violare I domiciliari per brevi lassi di tempo per poi rientrare in casa poco dopo.

La difesa dell’imputato: “Usciva per fumare”

La difesa dell’uomo sostiene che il 50enne non si sia mai allontanato davvero dalla sua dimora. La tesi Ã¨ infatti che si limitasse a portare fuori il cane, fumare una sigaretta, piuttosto che aiutare i familiari con le consegne per il lavoro o a spostare il furgone.

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