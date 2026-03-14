Trump: ‘l’Iran è stato completamente sconfitto’

ROMA, 14 MAR – “L’Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo – ma non un accordo che io accetterò”. Lo annuncia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth aggiungendo che “i media delle fake news odiano riportare i successi che l’esercito statunitense ha ottenuto contro l’Iran”.

“il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente, annientando totalmente ogni obiettivo militare nel fiore all’occhiello dell’Iran: l’isola di Kharg”. Lo riferisce Donald Trump con un post su Truth, in merito all’isola da cui transita circa l’80% dell’export petrolifero di Teheran, finora risparmiata dagli attacchi. (ANSA).

E poiché l’Iran sarebbe “completamente sconfitto”, Il Pentagono sta spostando circa 5.000 Marine e altre navi da guerra in Medio Oriente. Lo riferiscono tre funzionari al Wall Street Journal. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth avrebbe approvato una richiesta del Centcom di dispiegare la USS Tripoli, che era di stanza in Giappone, e i suoi marines.

Due giorni fa Trump ha detto: “Abbiamo vinto la guerra contro l’Iran in un’ora”