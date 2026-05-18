Ebola, Burioni: “massima contagiosità si ha quando uno è morto”

Il virus Ebola che qualche giorno fa è tornato fuori in Congo “è un virus pericolosissimo. Tra l’altro il ceppo che è uscito fuori in Congo è un ceppo per il quale non abbiamo né vaccino né terapia. Però il virus dell’Ebola è un virus che si trasmette, sperando che non muti, solo dalle persone che stanno male. Addirittura, la massima contagiosità si ha quando uno è morto. Per cui quando il virus è arrivato qui in Europa, l’unica persona che si è contagiata è stata un’infermiera, mi pare in Spagna, e negli Stati Uniti due infermieri.

Diciamo che l’Ebola, a meno che non muti, si può pensare di essere in grado di controllarla. Ma attenzione, perché i virus mutano”. Lo ha affermato Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele alla Nove.

“Noi teniamo lontane le persone che tentano di venire nel nostro paese con ogni sorta di mezzo, ma i virus no. I virus viaggiano senza passaporto, gli agenti patogeni viaggiano senza passaporto; quindi, fare del bene a queste persone in realtà torna utile anche a noi stessi”, ha aggiunto.

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