Trump: ‘altri Paesi inviino navi da guerra a Hormuz’

“Molti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dell’Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra – in collaborazione con gli Stati Uniti d’America – per mantenere lo Stretto aperto e sicuro”.Â Lo scrive Donald Trump su Truth.
“Si auspica che la Cina, la Francia, il Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito e gli altri Paesi penalizzati da questa restrizione artificiale inviino navi nell’area, affinchÃ© lo Stretto di Hormuz cessi di rappresentare una minaccia da parte di una Nazione che Ã¨ stata totalmente decapitata“, aggiunge.