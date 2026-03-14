Trump: ‘altri Paesi inviino navi da guerra a Hormuz’

ImolaOggiESTERI, News 2026

Donald Trump

“Molti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dell’Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra – in collaborazione con gli Stati Uniti d’America – per mantenere lo Stretto aperto e sicuro”.Â Lo scrive Donald Trump su Truth.

“Si auspica che la Cina, la Francia, il Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito e gli altri Paesi penalizzati da questa restrizione artificiale inviino navi nell’area, affinchÃ© lo Stretto di Hormuz cessi di rappresentare una minaccia da parte di una Nazione che Ã¨ stata totalmente decapitata“, aggiunge.

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