Biden firma la legge che mette fine all’emergenza Covid

Il presidente degli Usa, Joe Biden, ha firmato la legge che mette fine all’emergenza Covid nel Paese. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Tutte le normative entrate in vigore durante la pandemia cesseranno a partire dall’11 maggio.

Il presidente statunitense Joe Biden è pronto ad annunciare la sua candidatura per un secondo mandato nel 2024.

“La mia intenzione è quella di ricandidarmi, lo è sempre stata, sin dall’inizio”, ha dichiarato in un’intervista esclusiva ad Abc news, che ha toccato diversi temi, dalla guerra in Ucraina alle tensioni con Cina e Russia.

Quanto alla questione dell’età, a 80 anni è il più anziano presidente in carica, ha detto. “E’ totalmente legittimo che la gente si faccia domande sulla mia età. L’unica cosa che posso dire loro è: guardatemi”.