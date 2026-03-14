Tajani: ‘non stiamo trattando con l’Iran per il passaggio da Hormuz’

Secondo il Financial Times, sia l’Italia che la Spagna sono ora in trattative con l’Iran nella speranza di raggiungere un accordo che permetta alle loro navi di attraversare lo Stretto di Hormuz.

I colloqui si svolgono proprio mentre l’Italia inizia il ritiro delle truppe dalla regione del Kurdistan iracheno e dopo che un soldato francese Ã¨ rimasto ucciso durante un attacco nella stessa area.

(ANSA) – “Non stiamo trattando con nessuno e con l’Iran per far passare navi italiane da Hormuz”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a 10 minuti su Rete4 rispondendo ad una domanda su un articolo del Financial Times. Il governo non tratta con l’Iran, “anche perchÃ© sarebbe molto complicato” far passare le navi dallo Stretto, “c’Ã¨ uno stato di guerra”, per ora passano solo pochissime navi, soprattutto iraniane, ha aggiunto.

Tajani ha ribadito che l’Italia “va avanti per la de-escalation, spingendo perchÃ© si raggiunga un accordo tra le parti che porti al blocco della realizzazione dell’arma atomica da parte dell’Iran”. (ANSA)