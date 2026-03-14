Pavia, rapina in villa: proprietario picchiato dai banditi

Rapina nella tarda serata di venerdÃ¬ 13 marzo in una villa alla periferia di Pavia, nella frazione di Motta San Damiano

Intorno alle 23 tre uomini con il volto coperto sono entrati nellâ€™abitazione dove il proprietario, un artigiano di 64 anni, stava dormendo. I ladri erano armati: uno impugnava un coltello, un altro unâ€™ascia. Dopo aver sorpreso lâ€™uomo in casa lo hanno picchiato e poi chiuso nel bagno dellâ€™abitazione per impedirgli di chiedere aiuto.

La cassaforte

I rapinatori hanno quindi preso di mira la cassaforte della villa. Con un flessibile sono riusciti ad aprirla, ma allâ€™interno non hanno trovato denaro nÃ© oggetti di valore. A quel punto hanno nuovamente aggredito il proprietario e gli hanno portato via i cento euro che aveva nel portafoglio.

Rimasto ferito ma non in modo grave, il 64enne Ã¨ riuscito a scappare passando dalla finestra del bagno. Ha raggiunto la casa di un vicino e ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili della rapina.

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