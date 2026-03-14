Lupi: “contrarissimi ad eliminare sanzioni sul gas russo”

Siamo contrarissimi ad eliminare le sanzioni sul gas russo ed al suo acquisto. L’aggressione di Putin non accenna a diminuire, anzi, si è intensificata ed ha colpito infrastrutture civili con il preciso intento di esporre la popolazione al gelo dell’inverno. L’Italia e l’Europa devono mantenere una posizione di fermezza al fianco dell’Ucraina ed impedire che la vendita di gas serva a finanziare l’invasione russa.

Lo scrive3 su X Maurizio Lupi (Noi moderati).

https://x.com/Maurizio_Lupi/status/2032833629550715253