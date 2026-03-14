Lupi: “contrarissimi ad eliminare sanzioni sul gas russo”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Maurizio Lupi

Siamo contrarissimi ad eliminare le sanzioni sul gas russo ed al suo acquisto. L’aggressione di Putin non accenna a diminuire, anzi, si è intensificata ed ha colpito infrastrutture civili con il preciso intento di esporre la popolazione al gelo dell’inverno. L’Italia e l’Europa devono mantenere una posizione di fermezza al fianco dell’Ucraina ed impedire che la vendita di gas serva a finanziare l’invasione russa.

Lo scrive3 su X Maurizio Lupi (Noi moderati).
https://x.com/Maurizio_Lupi/status/2032833629550715253

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