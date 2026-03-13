Trump: “Navi tirino fuori gli attributi e attraversino Hormuz”

Le navi mercantili in attesa vicino allo stretto di Hormuz dovrebbero “tirare fuori gli attributi e attraversarlo”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista con Fox News domenica, ma è venuto fuori soltanto oggi, dopo che diverse imbarcazioni sono state attaccate da Teheran. Diversi oppositori del tycoon e rappresentanti democratici hanno criticato il commento, accusando Trump di sottovalutare i rischi della guerra.

Trump: “Premio Nobel per la Pace? Non mi interessa”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a più di una settimana dall’avvio della campagna militare in Iran, non vuole più parlare di vincere il Premio Nobel per la Pace. In una conversazione con Washington Examiner Trump ha affermato di non avere “alcuna idea” se l’operazione ‘Epic Fury’ lo porterà a “raggiungere il traguardo” con i membri del Comitato del Nobel. “Non lo so, non mi interessa”, ha detto il leader Usa, che in passato ha dichiarato in più di un’occasione di meritare il riconoscimento. “No, non parlo del Premio Nobel”, ha aggiunto il presidente quando gli è stato chiesto se l’argomento fosse stato affrontato durante le recenti conversazioni con i leader stranieri.

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