Kiev: ci servono 24 caccia, F-16 americani e Rafale francesi

Kiev chiede 24 caccia ai Paesi alleati. In un’intervista a ‘El Pais’ il portavoce dell’aeronautica militare ucraina Yurii Ihnat ha detto che spera di poter ricevere gli F-16 americani, ma che sta valutando anche i Rafale francesi e i Gripen svedesi. Secondo Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina, le forze armate di Mosca si stanno preparando a una nuova ondata di attacchi contro l’Ucraina prima del 24 febbraio, ovvero del primo anniversario del lancio della guerra.

LE SANZIONI DI ZELENSKY – Il presidente dell’Ucraina Zelensky ha firmato un decreto che impone sanzioni contro 185 persone giuridiche e individui che assistono la Russia nel trasporto ferroviario di attrezzature militari e soldati. “I loro beni in Ucraina sono bloccati” ha detto Zelensky nel consueto messaggio video su Telegram, ringraziando tutti coloro che aiutano a rafforzare le sanzioni contro la Russia. (adnkronos)

L’Ucraina ha bisogno di missili a lunga gittata per fermare il “terrore russo”. Lo ha ribadito – come riporta il Kiev Independent – il presidente dell’Ucraina, Volodymir Zelensky, sottolineando che i missili Himars attualmente utilizzati da Kiev hanno una gittata di 80 chilometri e non possono raggiungere molte delle aree occupate dai russi.