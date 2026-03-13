Trump: ‘canaglie iraniane, un onore ucciderli’

“Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell’Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo. Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e tutto il tempo che vogliamo.Â Guardate cosa succede oggi a queste squilibrate canaglie. Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni e ora io, come 47Â° presidente degli Stati Uniti d’America, sto uccidendo loro.

Che grande onore Ã¨ farlo”.

CosÃ¬ su Truth il presidente degli Usa Donald Trump.

“Eppure – scrive ancora Trump – se leggete il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo.

La marina iraniana Ã¨ stata spazzata via, la loro aviazione non esiste piÃ¹, i missili, i droni e tutto il resto sono stati decimati, e i loro leader sono stati cancellati dalla faccia della terra”. ANSA