Migranti, Meloni: ‘possibili nuovi flussi per crescente instabilità internazionale’

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Giorgia Maloni

La crescente instabilità internazionale può significare anche possibili nuovi flussi migratori, ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

“Di fronte a questo rischio, a maggior ragione la posizione italiana non cambia: una cosa è la protezione umanitaria, che deve essere riservata a chi davvero la merita, come abbiamo dimostrato da ultimo nei confronti del popolo palestinese; altra cosa è l’immigrazione irregolare, che invece deve essere scoraggiata, non soltanto perché problematica per i Paesi di destinazione, ma anche perché mette a repentaglio la vita e le prospettive di un’esistenza dignitosa dei migranti stessi”, ha aggiunto Meloni, secondo la quale “la forte diminuzione in questi anni delle morti nel Mediterraneo sta li’ a dimostrarlo ed é uno dei risultati di cui l’Italia deve andare maggiormente fiera”.

O l’Europa trova il coraggio di difendere i propri confini, la propria libertà e il proprio benessere, o è destinata all’irrilevanza”, in un mondo “che non fa sconti a nessuno” ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato.

Il premier ha aggiunto: “Per quello che ci riguarda abbiamo scelto da che parte stare. Dalla parte del realismo contro l’ideologia, delle soluzioni contro i proclami, dell’orgoglio nazionale contro le tifoserie. E poco importa che si tenti di dire che siamo isolati proprio mentre siamo al centro di ogni coordinamento internazionale. Poco importa che a ogni tornante difficile, debba sentirmi ripetere che il nostro governo dovrebbe scegliere da che parte stare tra uno e l’altro, che dovrebbe schierarsi con questo o con quello, che dovrebbe seguire l’uno piuttosto che l’altro, come immagino potrebbe accadere anche oggi. Perché sapete già che non condivido questa visione provinciale della politica europea e internazionale, e ancora meno condivido l’idea che ci sia sempre qualcun altro da cui dobbiamo prendere esempio”, ha spiegato Meloni.

“Noi seguiamo sempre e solo lo stesso obiettivo, ci schieriamo sempre e solo con un unico interesse: che è quello dell’Italia. Una grande Nazione, che ha le radici nel Mediterraneo, la testa in Europa e il cuore con l’Occidente. Lo facciamo con orgoglio e determinazione, ogni giorno. E a maggior ragione intendiamo farlo con determinazione in questo tempo molto difficile”, ha concluso Meloni
tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Giorgia Meloni

Iran, Meloni: “Italia non in guerra. L’opposizione non faccia polemica”

Meloni e Trump

Le parole possono creare la pace o la guerra

Trump e Meloni

Trump: “Meloni mia amica e grande leader, cerca sempre di aiutare”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *