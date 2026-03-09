Latina, tenta di rapire un bambino: arrestato iraqeno

Si Ã¨ avvicinato a una macchina parcheggiata e ha aperto lo sportello cercando di portare via un bimbo che si trovava nell’auto insieme alla mamma.Â E’ successo ieri nell’area sosta di un supermercato a Latina. L’uomo, un 34enne iracheno, Ã¨ stato arrestato per tentato sequestro di persona e porto di armi o oggetti atti a offendere.

A scongiurare il peggio l’immediata reazione e le urla della donna, che hanno richiamato lâ€™attenzione del padre e di altre persone sul posto.Â Insieme a un uomo che per primo aveva segnalato il 34enne aggirarsi con fare sospetto tra le auto, il padre del bimbo ha inseguito e bloccato lâ€™uomo fino allâ€™arrivo della volante. Durante la perquisizione, allâ€™uomo Ã¨ stato trovato addosso un martello in gomma. Dopo lâ€™identificazione e il fotosegnalamento, Ã¨ emerso che risultava irregolare sul territorio nazionale.

Vista la gravitÃ dei fatti, lâ€™uomo Ã¨ stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno, portato in carcere in attesa della convalida dellâ€™arresto. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire tutte le circostanze della vicenda e verificare eventuali responsabilitÃ aggiuntive. ADNKRONOS